Большинство россиян считают, что проблемам экологии в мире уделяют мало внимания

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Больше половины опрошенных россиян (61%) считают, что экологическим проблемам в мире уделяют слишком мало внимания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

Как выяснили социологи, каждый второй участник опроса оценил текущую экологическую ситуацию как плохую, чуть больше трети опрошенных посчитали ее удовлетворительной. Только 4% респондентов уверены, что с экологической обстановкой в мире сейчас все хорошо.

Большинство респондентов (61%) заявили, что проблемам экологии уделяется слишком мало внимания. Обратного мнения придерживаются 7% граждан. К числу самых острых экологических проблем россияне отнесли проблему загрязнения планеты пластиком, ухудшение состояния водоемов и качества питьевой воды, природные катаклизмы и глобальное потепление.

При этом 37% уверены, что происходящие негативные изменения климата уже не остановить. Чуть меньше граждан (35%) думают, что ситуация еще обратима. Почти половина россиян (49%) ожидают, что из-за климатических изменений условия жизни на планете серьезно ухудшатся уже в этом столетии.

Ранее специалисты РАН выяснили, что большинство представителей поколения Z в России (к нему относятся юноши и девушки, родившиеся после 1995 года) сильнее всего опасаются экологических проблем. Вопросы коррупции, а также экономических трудностей волнуют молодых россиян намного меньше.

