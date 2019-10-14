Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:21

Экологические проблемы оказались главным страхом российской молодежи

экология общество

Фото: depositphotos/stokkete

Большинство представителей поколения Z в России (к нему относятся юноши и девушки, родившиеся после 1995 года) сильнее всего опасаются экологических проблем. Вопросы коррупции, а также экономических трудностей волнуют молодых россиян намного меньше. Об этом рассказал заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.

По словам специалиста, юношей и девушек в России беспокоит уничтожение лесов, химическое загрязнение планеты, последствия глобального изменения климата. Молодежь острее переживает экологические проблемы, склонна верить в приближение глобальной катастрофы и поддерживает более радикальные меры для предотвращения бедствий в будущем.

"Нагнетание тревоги по поводу климатической катастрофы не подталкивает к конструктивным действиям, зато усиливает чувства беспомощности, недоверия и несправедливости. Уже появился новый вид расстройств - климатическая депрессия. В итоге мы становимся жертвами популистов, обещающих простые решения для сложных проблем", – подчеркнул Нестик в интервью "Российской газете".

Ранее советник руководителя федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш посчитал, что заботиться об экологии стало модно. Экологические активисты проводят уроки в школах, посвященные сбережению воды, лесов, проблеме изменения климата и раздельному сбору мусора.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика