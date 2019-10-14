Экологические проблемы оказались главным страхом российской молодежи

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Большинство представителей поколения Z в России (к нему относятся юноши и девушки, родившиеся после 1995 года) сильнее всего опасаются экологических проблем. Вопросы коррупции, а также экономических трудностей волнуют молодых россиян намного меньше. Об этом рассказал заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.
По словам специалиста, юношей и девушек в России беспокоит уничтожение лесов, химическое загрязнение планеты, последствия глобального изменения климата. Молодежь острее переживает экологические проблемы, склонна верить в приближение глобальной катастрофы и поддерживает более радикальные меры для предотвращения бедствий в будущем.
"Нагнетание тревоги по поводу климатической катастрофы не подталкивает к конструктивным действиям, зато усиливает чувства беспомощности, недоверия и несправедливости. Уже появился новый вид расстройств - климатическая депрессия. В итоге мы становимся жертвами популистов, обещающих простые решения для сложных проблем", – подчеркнул Нестик в интервью "Российской газете".
Ранее советник руководителя федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш посчитал, что заботиться об экологии стало модно. Экологические активисты проводят уроки в школах, посвященные сбережению воды, лесов, проблеме изменения климата и раздельному сбору мусора.
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