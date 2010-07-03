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Общество

09 октября, 19:05

DJ Fatboy Slim сделал ремикс с речью Греты Тунберг

за рубежом общество культура экология

Фото: ТАСС/EPA/ERIK S. LESSER

Диджей Fatboy Slim сделал ремикс, соединив свой знаменитый трек "Right here, Right now" с речью 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. Видеозапись быстро разлетелась по соцсетям.

Fatboy Slim также представил live-версию своего ремикса на концерте в британском Гейтсхеде, вызвав восторг у слушателей.

Видео: YouTube/Guardian News

Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Грета Тунберг обвинила политиков во лжи и краже детства. 16-летняя шведка заявила, что мировое сообщество игнорирует глобальные климатические проблемы.

Владимир Путин признался, что не разделяет восторгов по поводу выступления Греты Тунберг в ООН. По словам президента РФ, он приветствует внимание молодежи к актуальным проблемам, но использовать детей и подростков недопустимо даже для достижения благородных целей. После высказывания российского лидера Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter, указав в нем: "Добрая, но плохо информированная девочка".

4 октября стало известно, что Грета Тунберг и камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира. Торжественная церемония вручения награды пройдет 20 ноября в Гааге.

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