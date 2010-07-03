Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира

Шведская экоактивистка Грета Тунберг и камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира, сообщает ТАСС.
Торжественная церемония вручения награды пройдет 20 ноября в Гааге. По словам основателя организации KidsRights и председателя экспертного комитета Марка Дулларта, влияние этих девочек на будущее многих детей неоспоримо.
Ранее 16-летняя школьница Грета Тунберг, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила мировых политиков во лжи и краже детства. В частности, она заявила, что мировое сообщество игнорирует климатические проблемы.
2 октября президент России Владимир Путин рассказал, что не согласен с восторгами, связанными с выступлением Тунберг. Российский лидер заявил, что использовать детей и подростков для достижения даже благородных целей неправильно.
После слов Путина Тунберг поменяла описание в своем интернет-профиле. "Добрая, но плохо информированная девочка", – гласит новая запись активистки в Twitter.
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