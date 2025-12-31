Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 04:55

Электроснабжение полностью восстановлено на юго-востоке Подмосковья

Фото: телеграм-канал "Россети Московский регион"

Специалисты восстановили в полном объеме электроснабжение потребителей на юго-востоке Подмосковья, которое было нарушено из-за автоматического отключения на подстанции. Об этом сообщили в компании "Россети Московский регион".

Вечером 30 декабря свет отключился в подмосковном Раменском из-за технологического нарушения на питающем центре, расположенном в деревне Донино. Предварительно, произошло выгорание шины. Кроме того, свет пропал в Жуковском и Лыткарине из-за отключения на высоковольтной подстанции 110 киловатт.

Уточняется, что подача электроэнергии возобновлялась поэтапно. Менее чем за полтора часа специалисты восстановили электроснабжение у трети оставшихся без электричества абонентов. Всего в восстановительных работах задействовали 22 бригады энергетиков и столько же единиц спецтехники. Во время осмотра обнаружили повреждение высоковольтного оборудования в результате короткого замыкания.

"Для оперативного подключения потребителей к электроснабжению на время ремонтно-восстановительных работ на подстанции использовались 94 резервных источника электроснабжения. На период восстановительных работ в филиале "Южные электрические сети" был введен особый режим работы, предполагающий мобилизацию всех доступных сил и средств", – добавили в компании.

На данный момент энергетики продолжают проводить работы по возобновлению электроснабжения потребителей смежных сетевых организаций в прилегающих сетях.

Ранее сообщалось, что "Россети Московский регион" перешли на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников. Специалисты готовы обеспечить надежное электроснабжение потребителей.

В частности, для устранения возможных нештатных ситуаций в полную готовность приведены 303 бригады, в состав которых входят 1 198 специалистов, 363 единицы спецтехники и 182 передвижных дизель-генератора общей мощностью 71 МВт.

Новости регионов: жители трех городов Подмосковья остались без света из-за аварии

