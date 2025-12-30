Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 20:37

Происшествия

Жители Раменского остались без света из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Свет отключился в подмосковном Раменском из-за технологического нарушения на питающем центре, расположенном в деревне Донино. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

По предварительным данным, произошло выгорание шины. Сотрудники АО "Мособлэнерго" уже приступили к восстановлению подачи электроснабжения. Для этого потребуется примерно два часа.

В настоящее время потребителей переключают на резервные источники питания, где это технически возможно. Остальные участки сетей будут выведены в ремонт.

"Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", – сказано в сообщении.

Кроме того, свет пропал в Жуковском и Лыткарине, его подачу восстановят до конца дня. В пресс-службе "Россети Московский регион" рассказали, что все произошло из-за автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 киловатт.

На данный момент четыре бригады энергетиков с использованием четырех единиц спецтехники осматривают поврежденное электрооборудование. На период проведения работ в "Южных электрических сетях" введен особый режим, предполагающий мобилизацию всех доступных сил и средств.

Ранее "Россети Московский регион" перешли на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников. Для устранения возможных нештатных ситуаций в полную готовность приведены 303 бригады, в состав которых входят 1 198 специалистов, 363 единицы спецтехники и 182 передвижных дизель-генератора общей мощностью 71 мегаватт.

В Новосибирске более 50 семей остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

Читайте также


происшествия

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика