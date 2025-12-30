Жители Раменского остались без света из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Свет отключился в подмосковном Раменском из-за технологического нарушения на питающем центре, расположенном в деревне Донино. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

По предварительным данным, произошло выгорание шины. Сотрудники АО "Мособлэнерго" уже приступили к восстановлению подачи электроснабжения. Для этого потребуется примерно два часа.

В настоящее время потребителей переключают на резервные источники питания, где это технически возможно. Остальные участки сетей будут выведены в ремонт.

"Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", – сказано в сообщении.

Кроме того, свет пропал в Жуковском и Лыткарине, его подачу восстановят до конца дня. В пресс-службе "Россети Московский регион" рассказали, что все произошло из-за автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 киловатт.

На данный момент четыре бригады энергетиков с использованием четырех единиц спецтехники осматривают поврежденное электрооборудование. На период проведения работ в "Южных электрических сетях" введен особый режим, предполагающий мобилизацию всех доступных сил и средств.

Ранее "Россети Московский регион" перешли на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников. Для устранения возможных нештатных ситуаций в полную готовность приведены 303 бригады, в состав которых входят 1 198 специалистов, 363 единицы спецтехники и 182 передвижных дизель-генератора общей мощностью 71 мегаватт.

