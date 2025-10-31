Электроснабжение восстановлено в ЖК в Мытищах после аварии

Фото: Москва 24

Электроснабжение восстановлено в жилом комплексе в подмосковном городе Мытищи после аварии, сообщила в телеграм-канале глава городского округа Юлия Купецкая.

По ее словам, аварийно-восстановительные работы были завершены в ЖК "Императорские Мытищи" в 05:00. При возникновении вопросов или новых аварийных ситуаций жителям рекомендовано обращаться в информационно-диспетчерскую службу ЖКХ или единую диспетчерскую службу по номеру 112.

Отключение электроснабжения в 16 многоквартирных домах на Тенистом бульваре произошло в 17:50 30 октября. В результате без света, воды и отопления остались более 7 тысяч человек.

По информации прокуратуры Московской области, электросетевая компания не провела ремонт поврежденного основного кабеля, что привело к увеличению нагрузки на резервный источник электроэнергии и в последующем к его выходу из строя.

Мытищинская городская прокуратура начала проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию электросетей, а также соблюдению нормативных сроков устранения аварии.

Кроме того, ведомство контролирует вопрос о перерасчете жителям платежей за временное ограничение электроэнергии.

Ранее отключение электроснабжения произошло в Сахалинской области. Из-за этого без света остались несколько микрорайонов Южно-Сахалинска, Дальнего, Поронайска, Макарова, Углегорска, Холмска, Томари и Корсакова.

Причиной случившегося стал обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске.