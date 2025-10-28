Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:53

Происшествия

Причиной сбоя в электроснабжении на Сахалине стал обрыв грозотроса на ЛЭП

Фото: depositphotos/okopirms.gmail.com

Причиной отключения электроснабжения в ряде районов Сахалинской области стал обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что поврежденный грозотрос упал на провода. Это вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы.

Отключение электроснабжения произошло в Сахалинской области утром во вторник, 28 октября, по местному времени. В результате происшествия без света остались несколько микрорайонов Южно-Сахалинска, Дальнего, Поронайска, Макарова, Углегорска, Холмска, Томари и Корсакова.

Сейчас электроснабжение было частично восстановлено. Энергетики ведут необходимые работы.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика