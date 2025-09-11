Полное отключение электроэнергии произошло на Кубе

Фото: ТАСС/AP/Ramon Espinosa

На Кубе произошло полное отключение национальной энергетической системы. Об этом сообщило министерство энергетики и горной промышленности республики в своих соцсетях.

Предварительно, причиной мог стать выход из строя теплоэлектростанции в городе Матанас 10 сентября. В стране сформированы микросистемы, направленные на обслуживание наиболее важных объектов инфраструктуры.

Посольство РФ на Кубе порекомендовало российским туристам, по возможности, зарядить телефоны и экономно расходовать их аккумулятор, а также следовать указаниям местных властей. В экстренных случаях, при угрозе жизни и здоровью, необходимо обращаться на горячую линию Генконсульства РФ по телефону +53 5 263 02 77.

Ранее подводный энергокабель EstLink 1, расположенный между Эстонией и Финляндией, вышел из строя. К этому привела неисправность, возникшая на преобразовательной подстанции Эспоо в Финляндии.

В начале июля электроэнергия пропала в большей части Праги. Из-за отключения электричества в городе перестали работать общественный транспорт и банкоматы. Кроме того, многие люди застряли в остановившихся лифтах.