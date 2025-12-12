Форма поиска по сайту

12 декабря, 10:35

Транспорт

Свыше 2,7 тысячи электробусов работают в Москве

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Всего в Москве курсируют более 2,7 тысячи электробусов. Запуск 80 маршрутов с начала 2025 года стал рекордным показателем с 2018 года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Российские электробусы разных моделей постепенно поступают в городской автопарк, заменяя устаревший транспорт и снижая воздействие на окружающую среду. Переход на экологичный транспорт уменьшает годовые выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн с каждого автобуса.

Электробус обеспечивают более комфортные поездки благодаря плавному ходу, отсутствию вибрации и шума. В салонах предусмотрены зарядные порты, медиаэкраны с информацией о маршруте, аппарели и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров, а также площадки для колясок и велосипедов.

С 2022 года Москва получает электробусы улучшенной комплектации. В них установлено адаптивное освещение, которое меняет оттенок по времени суток, увеличенный передний маршрутный указатель и электрический обогреватель, сохраняющий экологичность эксплуатации.

Запас хода таких машин вырос почти вдвое – до 80–90 километров, при этом вес остался прежним. Сейчас электробусы обслуживаются на 12 площадках "Мосгортранса".

В России Москва первая начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк "Красная Пахра". В 2023 году на северо-западе города был запущен парк "Митино", после чего электробусы вышли на маршруты в 20 районах Москвы и 2 подмосковных городах. В конце того же года заработал парк "Салтыковка", обслуживающий восточные маршруты.

В 2025 году на линии появились 65 электробусов нового поколения КамАЗ-52222. Машины получили обновленную планировку салона, увеличенную накопительную площадку, дополнительные места для ручной клади и новые двери со световой индикацией.

Улучшилась и климатическая система. Внешний дизайн стал более современным и соответствует мировым тенденциям промышленного дизайна.

Разработка каждой новой модели учитывает опыт эксплуатации предыдущих поколений и отзывы пассажиров. Заказ Москвы поддерживает промышленность регионов и способствует развитию отечественного производства.

По мере поступления новой техники и расширения зарядной инфраструктуры в городе будет появляться больше электробусных маршрутов. В 2025 году Москва заключила контракт с ПАО "КамАЗ" на поставку 1,1 тысячи электробусов нового поколения в 2025–2027 годах. Все машины отвечают высоким стандартам безопасности и качества сервиса.

Ранее стало известно, что столица подписала договор на поставку еще 100 электробусов ЛиАЗ-6274. Отгрузка планируется уже в этом году, после чего техника постепенно выйдет на обслуживание новых маршрутов.

транспортгород

