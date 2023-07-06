Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл новый электробусный парк в столичном районе Митино. Единовременно в нем смогут обслуживаться до 300 электробусов.

"В честь праздника приурочили открытие нового электродепо, второго в Москве такого специализированного, масштабного, которое будет обслуживать электробусы. Сейчас уже 1 100 у нас машин", – сказал мэр.

Собянин пояснил, что в ближайшие полтора года общее число электробусов в Москве будет составлять 2 400. Две трети общественного транспорта в городе будут электробусами.

Первые 20 электробусов уже поступили для обслуживания в парк. Они будут перевозить пассажиров по маршрутам № 328 ("Мир Митино" – улица Зенитчиков), 846 (4-й микрорайон Митино – метро "Митино"), 240 (4-й микрорайон Митино – улица Рословка).

Благодаря введению в эксплуатацию объекта не только увеличится число городских электробусов, но и улучшится транспортная доступность Северо-Западного административного округа (СЗАО) с другими округами столицы. Время ожидания в часы пик сократится на 30%.

В настоящее время по северо-западу Москвы курсируют 97 маршрутов наземного транспорта. Ежедневно ими пользуются более 500 тысяч горожан.

До этого сообщалось, что парк для электробусов появится в районе Новокосино. Там смогут обслуживаться 78 единиц электрического общественного транспорта. Проектом будет предусмотрено административное здание, мойки и склад запчастей.



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