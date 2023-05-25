Москва получила первые 24 электробуса по новому контракту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москву поступили первые 24 электробуса по новому контракту. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Город заключил крупнейший в Европе контракт на поставку экологически чистого транспорта. 1 000 электробусов от ПАО "КАМАЗ" и 200 – от "Группы ГАЗ" поступят в парки столичного перевозчика в течение ближайших двух лет", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ближайшее время первые 24 электробуса выйдут на столичные маршруты. Как пояснил заммэра, замена общественного транспорта осуществляется в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным.

До этого стало известно, что в столичном районе Новокосино появится парк для обслуживания и хранения 78 электробусов. Его оборудуют на территории площадью почти три гектара. Проектом будет предусмотрено административное здание, мойки и склад запчастей.

