Автобусный парк для 78 электробусов появится в районе Новокосино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электробусный парк построят в столичном районе Новокосино до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В районе Новокосино ведется строительство стоянки для 4-го автобусного парка. <...> Стоянка предназначена для хранения и технической эксплуатации 78 городских электробусов", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что автобусный парк возводят на Салтыковской улице на территории площадью почти три гектара. Проектом будет предусмотрено административное здание, мойки и склад запчастей. В настоящее время там завершается обустройство зарядной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в поселении Краснопахорском в ТиНАО построят сервисный центр по обслуживанию автобусов, электробусов и транспортных средств марки "КамАЗ". Площадь объекта составит примерно 53 тысячи квадратных метров.

