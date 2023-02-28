Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервисный центр по обслуживанию автобусов и электробусов построят в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Земельный участок по адресу поселение Краснопахорское, квартал 92, (ТАО) будет предоставлен ПАО "КамАЗ" в аренду сроком на 5 лет для строительства консолидированного центра обслуживания автобусов, электробусов, а также транспортных средств на базе и шасси "КамАЗ", – сказал Бочкарев.

По словам заммэра, для реализации масштабного инвестиционного проекта этот объект соответствует всем критериям.

Для возведения сервисного центра будет предоставлен земельный участок площадью 14 гектаров, заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Она отметила, что данное решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии, которую возглавляет Сергей Собянин.

"Суммарная поэтажная площадь центра может составить порядка 53 144 квадратных метров. В настоящее время участок свободен от объектов капитального строительства", – отметила Пятова.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Митино на северо-западе Москвы планируют открыть высокотехнологичный электробусный парк.

Электробусы парка будут обслуживать маршруты в Северо-Западном и Северном административных округах Москвы. Благодаря открытию электробусного парка в городе появятся 550 новых рабочих мест.



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