Ефимов рассказал о контрактах жизненного цикла на поставку электробусов и медоборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные власти в 2021 году заключили 52 контракта жизненного цикла, 48 из которых – на закупку медицинского оборудования, остальные – на поставку и обслуживание подвижного состава общественного транспорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в настоящее время на КЖЦ приходится более половины всех столичных проектов государственно-частного партнерства.

"В прошлом году Москва подписала 52 таких контракта, их совокупный объем – 64,2 миллиарда рублей. Все они предусматривают не только поставку техники, но и ремонт со стороны исполнителя в течение всего жизненного цикла", – сказал Ефимов.

Отмечается, что в прошлом году Москва провела два конкурса на поставку 400 электробусов, закупка которых была осуществлена на средства от выпуска зеленых облигаций. Контракты жизненного цикла с победителями конкурса на 24,1 миллиарда рублей были подписаны сроком на 15 лет. Всего за 3,5 года столичные власти заключили семь контрактов на 60,6 миллиарда рублей, предусматривающих поставку и обслуживание тысячи единиц транспорта. Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, данная работа направлена на выполнение задачи, обозначенной Сергеем Собяниным, – обеспечить москвичей комфортным и современным городским транспортом.

"Контракты жизненного цикла помогают организовать его бесперебойную и надежную работу. Производители несут ответственность за то, чтобы каждый день транспорт выходил на линии в течение 15 или 30 лет. Московский метрополитен первым в России начал закупать и обслуживать поезда по таким контрактам, что позволило нам повысить качество обслуживания и регулярно экономить до 15% расходов", – сказал вице-мэр.

Кроме того, с 2019 года Москва обеспечивает городские медучреждения современным оборудованием с помощью контрактов жизненного цикла. Заключенные в 2021 году контракты обеспечили поставку около 760 единиц медтехники на сумму 26,7 миллиарда рублей. Всего за последние два года столичные власти подписали 122 контракта на поставку медоборудования на общую сумму 90 миллиардов рублей.

По словам гендиректора ГАУ "Гормедтехника" департамента здравоохранения Москвы Ирины Рыбальченко, подписание таких контрактов выгодно для города, поскольку оно позволяет получить наилучшее соотношение цены, качества и обслуживания оборудования на продолжительный срок.

"Мы смогли не только добиться значительного снижения затрат, но и обеспечить надежность работы закупаемой техники благодаря заинтересованности в поддержании ее работоспособности производителей оборудования. И, конечно, самое важное: благодаря техническому переоснащению мы поднимаем уровень диагностики и лечения в медицинских организациях Москвы на качественно новый уровень", – сказала Рыбальченко.

Она отметила, что по КЖЦ было закуплено более пяти тысяч единиц оборудования, из которых свыше 70% уже поставлены в столичные медицинские учреждения.

Ранее Ефимов рассказал, что столичные образовательные, медицинские, социальные и юридические учреждения сэкономили в сумме около 6 миллиардов рублей благодаря льготной аренде нежилой недвижимости в Москве. В настоящее время по сниженной ставке снимают помещения порядка 1,5 тысячи организаций.

