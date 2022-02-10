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Собянин назначил Михаила Пучкова на должность главы управы Бибирева

мэр Москвыгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин назначил Михаила Пучкова на должность главы управы столичного района Бибирево. Документ был опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Служебный контракт с Пучковым рассчитан на срок полномочий мэра Москвы. При этом он не может превышать предельный срок замещения указанной должности, указанный в нормативно-правовых актах города.

В материале уточняется, что Пучков был назначен на новую должность после освобождения с поста заместителя префекта Северо-Восточного административного округа столицы.

Ранее мэр Москвы уволил Олега Железняка с должности главы управы района Щукино. Он также прекратил государственную гражданскую службу по собственной инициативе.

До этого по той же причине от должности главы управы района Очаково-Матвеевское была освобождена Светлана Жаваева.

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