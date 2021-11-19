Собянин уволил главу управы района Очаково-Матвеевское

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Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Светланы Жаваевой с должности главы управы района Очаково-Матвеевское. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
"Освободить Жаваеву Светлану Игоревну от замещаемой должности", – говорится в распоряжении.
Отмечается, что Жаваева покинула должность по собственному желанию.
Ранее Собянин назначил Надежду Мазуркевич на должность замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения. Служебный контракт с Мазуркевич ограничен сроком в три года. При этом договор не может превышать срок полномочий мэра столицы.