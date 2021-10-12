Собянин назначил Макарова на должность замруководителя Дептранса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Макарова на должность замруководителя Дептранса. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Служебный контракт с Макаровым заключен сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Собянин встретился с мэром Ниццы Кристианом Эстрози. На встрече обсудили модернизацию общественного транспорта и внедрение цифровых технологий в систему городского управления.

Собянин подчеркнул, что Москва является самым зеленым мегаполисом, который развивает общественный транспорт на электрической тяге. На городские маршруты выходит около 800 электробусов, а до конца года их число увеличится до 1 000.

