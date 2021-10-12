Собянин и мэр Ниццы Эстрози обсудили перспективы сотрудничества двух городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с мэром Ниццы, председателем метрополии Ницца – Лазурный Берег Кристианом Эстрози развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах. Об этом сообщается на официальном сайте столичного мэра.

На встрече обсудили модернизацию общественного транспорта и внедрение цифровых технологий в систему городского управления.

Собянин подчеркнул, что Москва является самым зеленым мегаполисом, который развивает общественный транспорт на электрической тяге. На городские маршруты выходит около 800 электробусов, а до конца года их число увеличится до 1 000.

Эстрози подчеркнул, что Ницце интересен опыт российской столицы по внедрению экологически чистого транспорта.

Мэры также обменялись опытом борьбы с коронавирусом.

В основе двусторонних отношений лежит подписанная в 2019 году программа сотрудничества между правительством Москвы, мэрией Ниццы и метрополией Ницца – Лазурный Берег.

Ницца не единственный город Франции, с которым российская столица плодотворно взаимодействует. Крепкие деловые, культурные и общественные связи поддерживаются также с Парижем, Страсбургом и Марселем. На уровне префектур отношения поддерживаются с Каннами, Лионом, Нанси, Морманом.

За 2020 год товарооборот между зарегистрированными в российской столице организациями и партнерами из Франции составил 4,6 миллиарда долларов, а по итогам первого квартала 2021 года – 1,2 миллиарда долларов.

Ранее мэр Ниццы публично попросил у властей разрешения на закупку российского препарата "Спутник V". Он заявил, что Ницца имеет статус города международного значения и поэтому самостоятельно может договариваться о поставках российской вакцины.

