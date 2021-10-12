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Мэр Москвы

17:14

Собянин предложил ввести налоговые льготы для студенческих общежитий и инвесторов столицы

мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин предложил ввести новые налоговые льготы для некоторых видов недвижимости и предпринимательства. Законопроект, предусматривающий соответствующие изменения, был рассмотрен в ходе заседания президиума правительства Москвы, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В частности, речь идет об освобождении до 31 декабря 2025 года от уплаты налога на имущество собственников общежитий, передавших жилые помещения в аренду государственным вузам. Предполагается, что это простимулирует приток частных инвестиций в строительство жилья для студентов.

На тот же срок предлагается освободить от налога на имущество жилые помещения, гаражи и машино-места федеральных организаций, созданные для обслуживания диппредставительств, консульств и международных организаций.

Кроме того, документом предусмотрено приведение закона Москвы "О патентной системе налогообложения" в соответствие с изменениями, внесенными в 2020 году в Налоговый кодекс РФ. Так, предполагается скорректировать список предпринимательской деятельности, в отношении которой может использоваться патентное налогообложение, а также увеличить максимальный размер потенциального годового дохода, к которому может применяться патентное налогообложение.

Как объяснили в пресс-службе, это должно сделать налоговую нагрузку на предприятия более справедливой, поскольку к патентной системе прибегают в основном высокодоходные организации, при этом за годы размер накопленной инфляции составил 66%, тогда как размер возможного годового дохода повышали лишь раз, в 2017 году.

Ранее стало известно, что сумма налога на московские квартиры может вырасти на 10% в 2022 году в связи с повышением кадастровой стоимости. В некоторых сегментах кадастровая стоимость увеличилась на 30–50% в сравнении с 1 января 2018 года.

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