Собянин: в проекте бюджета на 2022 год заложена индексация социальных пособий на 4,8%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичное правительство одобрило законопроект о городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, 90% его расходов будет направлено на здравоохранение, образование, транспорт и другие проекты. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Проект бюджета на ближайшие три года сформирован исходя из ожидаемых ежегодных темпов роста ВРП на 3% и стабилизации инфляции на уровне 3,8%–3,5%", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в текущем году доходы столичного бюджета составили 3,1 триллиона рублей, что на 20% превышает данный показатель 2019 года. Это наглядно демонстрирует, что экономика Москвы и бюджетные параметры возвращаются на докризисный вектор стабильного роста.

"На 2022–2024 годы доходы бюджета Москвы запланированы с ростом на 5,2–5,6% ежегодно. Увеличение будет происходить по всем основным источникам доходов, которые напрямую зависят от результатов экономической деятельности. Это – налог на прибыль организаций, НДФЛ и специальные налоговые режимы для малого бизнеса", – уточняется в материале.

В правительстве отмечают, что проект нового бюджета формировался в соответствии с основными параметрами бюджетов прошлых лет, что обеспечит преемственность и последовательность реализации социальных и инвестиционных программ.

Так, 90% его расходной части бюджета будет направлено на реализацию приоритетных программ по развитию образования, здравоохранения, транспорта, социальной поддержки, сохранению культурного наследия и формированию культурно-туристической среды. В частности, в проекте бюджета на 2022 год заложена индексация социальных пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и гражданам старшего поколения на 4,8%.

"На оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме – доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте, оплату жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие – в бюджете на 2022 год предусмотрено 564,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2021 годом расходы на эти цели вырастут на 6,1%", – говорится в релизе.

На выплаты медикам в 2022 году планируется направить 9,2 миллиарда рублей. Они будут осуществляться ежемесячно. Кроме того, минимальная пенсия неработающих пенсионеров будет увеличена с 20 222 рублей до 21 193 рублей в месяц

"За счет городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством. Городскую доплату получают 2,1 миллиона московских пенсионеров", – отмечают в пресс-службе.

На обеспечение льгот по оплате ЖКУ для 4 миллионов москвичей планируется выделить 25,5 миллиарда рублей. На финансирование жилищных субсидий семьям с низким уровнем дохода будет направлено 21,9 миллиарда рублей.

"Более 147 миллиардов рублей запланировано на обеспечение проезда льготных категорий москвичей на всех видах городского транспорта, пригородном железнодорожном, а также транспорте Московской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на предоставление бесплатных путевок в санаторно-курортные учреждения для льготников в 2022 году будет направлено 8,4 миллиарда рублей. Кроме того, 1,5 миллиарда рублей планируется направить на оказание социальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны.

"В 2022 году продолжится реализация проекта "Наше сокровище", предусматривающего обеспечение семей с новорожденными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей или выплату денежной компенсации. На эти цели запланированы ассигнования в объеме 2,6 миллиарда рублей", – сообщает пресс-служба.

Ранее вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что около 100 миллиардов рублей было направлено на поддержку бизнеса в Москве в период пандемии COVID-19. Как отметил вице-мэр, в период пандемии правительство города приняло пять пакетов антикризисных мер поддержки бизнеса.