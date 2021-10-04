В Солнцеве началось строительство детского сада на 250 мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Солнцево инвестор приступил к строительству детского сада на 250 мест, дошкольное учреждение войдет в состав жилого комплекса на Производственной улице. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В трехэтажном здании общей площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров разместят десять групп, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для игр и отдыха, обособленный пищеблок, кабинеты медсестры, психолога и логопеда.

Территория детского сада будет закрытой. На ней разместят песочницы, теневые навесы, горки, качели и пружинные балансиры. Кроме того, оборудуют две спортивные площадки с зоной для прыжков в длину, беговыми дорожками, шведскими стенками и турниками. У входа в здание построят крытый павильон для временного хранения колясок.

После ввода в эксплуатацию здание передадут на баланс города. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что всего в составе жилого комплекса на Производственной улице планируется построить четыре детсада на 800 мест и две школы на 2 025 учеников.

"Два детских сада застройщик уже сдал, сейчас началось строительство третьего. Также продолжается строительство школы на 825 мест", – сказала Пятова.

С 2011 года в столице построили 447 зданий образовательных учреждений, в том числе 321 детский сад и 126 школ. На 2021–2023 годы запланировано возведение более 90 подобных зданий за счет городского бюджета, еще столько же – на средства инвесторов.

Ранее сообщалось, что современный детский сад с кубическим фонарем, рассчитанный на 300 детей, построят на территории бывшей промзоны "ЗИЛ". Здание расположится на Автозаводской улице. Его главный фасад будет обращен к улице Родченко.