Территорию с японским садом создали в столичном районе Дорогомилово

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В столичном районе Дорогомилово появилось новое общественное пространство. Об этом рассказали в телеграм-канале комитета городского хозяйства Москвы.

В ЗАО завершили благоустройство дворовых территорий квартала между домами 35 и 35к2 на Кутузовском проспекте и домом 44/28 на улице Студенческой.



На данной территории обновили покрытие тротуаров и прилегающих проездов, обустроили дорожно-тропиночную сеть, а также создали дополнительные парковочные места.

Особое внимание уделили вопросу озеленения: высадили 50 деревьев и порядка 1 000 кустарников, разбили газоны, японский сад и цветник с многолетними растениями.



Во дворах обустроили зону тихого отдыха, установив четыре садовых дивана и качели.

Кроме того, на указанной территории реконструировали старые и устроили новые детские площадки, включающие батуты и игровые комплексы.



Для любителей спорта обустроили многофункциональную спортивную площадку для игры в баскетбол и футбол, а также установили уличные тренажеры и навесы.

В пресс-службе комитета городского хозяйства уточнили, что в ближайшее время в новой зоне отдыха завершится монтаж фонтана.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве благоустроят более 2,2 тысячи дворов. Масштабное благоустройство связано с изменением требований к обустройству детских площадок, появлением новых архитектурных форм и желанием жителей заниматься физической активностью рядом с домом.

