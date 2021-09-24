Территорию с японским садом создали в столичном районе Дорогомилово

14:57
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В столичном районе Дорогомилово появилось новое общественное пространство. Об этом рассказали в телеграм-канале комитета городского хозяйства Москвы.
В ЗАО завершили благоустройство дворовых территорий квартала между домами 35 и 35к2 на Кутузовском проспекте и домом 44/28 на улице Студенческой.
На данной территории обновили покрытие тротуаров и прилегающих проездов, обустроили дорожно-тропиночную сеть, а также создали дополнительные парковочные места.
Особое внимание уделили вопросу озеленения: высадили 50 деревьев и порядка 1 000 кустарников, разбили газоны, японский сад и цветник с многолетними растениями.
Во дворах обустроили зону тихого отдыха, установив четыре садовых дивана и качели.
Кроме того, на указанной территории реконструировали старые и устроили новые детские площадки, включающие батуты и игровые комплексы.
Для любителей спорта обустроили многофункциональную спортивную площадку для игры в баскетбол и футбол, а также установили уличные тренажеры и навесы.
В пресс-службе комитета городского хозяйства уточнили, что в ближайшее время в новой зоне отдыха завершится монтаж фонтана.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве благоустроят более 2,2 тысячи дворов. Масштабное благоустройство связано с изменением требований к обустройству детских площадок, появлением новых архитектурных форм и желанием жителей заниматься физической активностью рядом с домом.
"Это наш город": в столице благоустроили почти 4 тыс дворов жилых домов
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