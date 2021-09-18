Завершено благоустройство сквера на юго-востоке Москвы

12:19
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Специалисты завершили благоустройство сквера в 12-м микрорайоне Марьина на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Завершено благоустройство сквера между улицами Белореченская и Верхние поля в 12-м микрорайоне Марьина, ЮВАО", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в рамках работ на местности были обновлены дороги и тропинки, установлены садовые диваны и качели, обустроены велодорожки, спортивная и детская площадки, а также почти 100 современных опор освещения.
"На входе пешеходов встречает оригинальная композиция из деревянных арок, а в центре сквера разбит цветущий островок из хвойных деревьев, кустарников и многолетних растений, между которыми проложены тропинки. Всего на территории высадили порядка 500 кустарников", – отмечается в материале.
Ранее Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть нового парка на Павелецкой площади. По словам градоначальника, эти работы были самым большим долгостроем Москвы. Он уточнил, что на протяжении многих лет здесь была яма, на которую жаловались граждане.
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