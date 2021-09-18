Ремонт дорог в Москве завершат к октябрю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что ремонт столичных дорог производится в соответствии с графиком и будет завершен к началу октября.

"Работы выполнены на 92%, они будут завершены в установленный срок к 1 октября. Одна из задач – убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры", – объяснил специалист.

На данный момент обновлены участки Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы и ряда вылетных магистралей, а именно Ленинградского проспекта, шоссе Энтузиастов и других.

Работы продолжаются на более чем 150 объектах Москвы. К ним относятся участки МКАД, часть Лужнецкой эстакады и Братеевский мост. Как объяснил Бирюков, после ремонта асфальтобетонного покрытия будет нанесена вся необходимая разметка.

Накануне стало известно о завершении дорожного ремонта на столичном Волгоградском проспекте. Были обновлены участки от Крестьянского сквера до бизнес-центра "Авилон Плаза" и от станции метро "Текстильщики" до МКАД.