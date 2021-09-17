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18:13

В Москве завершили ремонтные работы на Волгоградском проспекте

город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дорожный ремонт завершили на Волгоградском проспекте в Москве. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, в совокупности было обновлено порядка 300 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Ремонт произвели на участках от Крестьянского сквера до бизнес-центра "Авилон Плаза" и от станции метро "Текстильщики" до МКАД. В работах приняли участие более 600 специалистов и свыше 300 единиц техники.

Специалисты отфрезеровали асфальт и отремонтировали смотровые колодцы и решетки дождеприемников. После этих процедур на ранее названных участках уложили новое покрытие и нанесли обновленную разметку.

Во время реконструкции была ликвидирована реверсивная полоса движения на участке от Третьего транспортного кольца до Люблинской улицы. За счет этого и оптимизации ширины полос движения их количество выросло до четырех в каждом направлении.

По информации на конец августа, работы по ремонту столичных дорог при подготовке к зиме были выполнены на 70%. Об этом сообщал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Общая площадь объектов, где запланированы работы, составляла 23 миллиона квадратных метров.

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