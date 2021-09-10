Петр Толстой: дорожная ситуация возле ОРТЦ "Москва" существенно улучшилась

Фото: Александр Чикин
В столичном районе Люблино прекратились многолетние стихийные заторы рядом с оптово-розничным торговым центром "Москва". Повлиять на дорожную ситуацию после обращения москвичей помог вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Как правило, к вечеру три полосы дороги у "Москвы" перекрывали стоящие на "аварийке" автолюбители и таксисты. Объехать эти заторы, не нарушив правил, было попросту невозможно. Сегодня ситуация изменилась: патрулирование действительно помогло справиться с нарушителями, которые перекрывали проезд. Вместе с тем прекращать контроль и наблюдение нельзя", – рассказал парламентарий.
Толстой напомнил, что обсуждения вокруг чрезмерной активности возле ОРТЦ "Москва" не утихали годами. Жители Люблина жаловались на антисанитарию и грязь, шумные погрузочно-разгрузочные работы посреди ночи. Однако больше всего, по словам депутата, жизнь москвичей осложнял транспортный коллапс на улице Краснодарской.
Некоторые жители, устав ждать разрешения проблемы, требовали запретить торговлю в ОРТЦ. После обращения инициативной группы жителей района в конфликт вмешался Петр Толстой.
Депутат объяснил горожанам, что закрыть торговый центр нельзя, поскольку предприятие дает рабочие места и исправно платит налоги. Однако, признал Толстой, навести порядок у входа в здание необходимо.
Для урегулирования вопроса парламентарий встретился с руководством торговой точки. По итогам беседы было принято решение, что со стороны улицы Краснодарской необходимо разрешить только въезд на рынок, сделав выезд транспорта с другой стороны. Контроль за соблюдением нового правила осуществляют сотрудники ГИБДД.
Петр Толстой отметил, что Краснодарская улица не единственная в столице, где возникают подобные сложности. С похожей проблемой сталкиваются жители Цимлянской улицы и Тихорцекого бульвара. Проблема также решена – теперь туда подъезжают только грузовики, которые привозят товар в ОРТЦ.
Депутат убежден, что дорожную систему столицы необходимо дорабатывать и дальше.
Ранее Толстой проинспектировал ход ремонта здания нового многофункционального центра госуслуг "Мои документы, который в скором времени появится в Марьине.
Помещение для нового флагманского офиса нашли в четырехэтажном развлекательном центре "Фэнтази-Парк", расположенном по адресу Люблинская улица, 100. Его здание построено в 2008 году и находится в шаговой доступности от станций метро "Братиславская" и "Марьино".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: