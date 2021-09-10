Петр Толстой: дорожная ситуация возле ОРТЦ "Москва" существенно улучшилась

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В столичном районе Люблино прекратились многолетние стихийные заторы рядом с оптово-розничным торговым центром "Москва". Повлиять на дорожную ситуацию после обращения москвичей помог вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Как правило, к вечеру три полосы дороги у "Москвы" перекрывали стоящие на "аварийке" автолюбители и таксисты. Объехать эти заторы, не нарушив правил, было попросту невозможно. Сегодня ситуация изменилась: патрулирование действительно помогло справиться с нарушителями, которые перекрывали проезд. Вместе с тем прекращать контроль и наблюдение нельзя", – рассказал парламентарий.

Толстой напомнил, что обсуждения вокруг чрезмерной активности возле ОРТЦ "Москва" не утихали годами. Жители Люблина жаловались на антисанитарию и грязь, шумные погрузочно-разгрузочные работы посреди ночи. Однако больше всего, по словам депутата, жизнь москвичей осложнял транспортный коллапс на улице Краснодарской.

Некоторые жители, устав ждать разрешения проблемы, требовали запретить торговлю в ОРТЦ. После обращения инициативной группы жителей района в конфликт вмешался Петр Толстой.

Депутат объяснил горожанам, что закрыть торговый центр нельзя, поскольку предприятие дает рабочие места и исправно платит налоги. Однако, признал Толстой, навести порядок у входа в здание необходимо.

Для урегулирования вопроса парламентарий встретился с руководством торговой точки. По итогам беседы было принято решение, что со стороны улицы Краснодарской необходимо разрешить только въезд на рынок, сделав выезд транспорта с другой стороны. Контроль за соблюдением нового правила осуществляют сотрудники ГИБДД.

Петр Толстой отметил, что Краснодарская улица не единственная в столице, где возникают подобные сложности. С похожей проблемой сталкиваются жители Цимлянской улицы и Тихорцекого бульвара. Проблема также решена – теперь туда подъезжают только грузовики, которые привозят товар в ОРТЦ.

Депутат убежден, что дорожную систему столицы необходимо дорабатывать и дальше.

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