Толстой проверил ход ремонта в здании нового МФЦ в Марьине

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В столичном районе Марьино появится собственный многофункциональный центр. Помещение, в котором расположится новый центр госуслуг "Мои документы", посетил вице-спикер Госдумы, кандидат в депутаты российского парламента восьмого созыва Петр Толстой, оценив ход ремонта.

"Радует, что здесь все делается по московскому стандарту и современному типовому проекту. Это будет здорово. Жителям такого большого района, как Марьино собственный МФЦ действительно необходим. Тем более он находится в шаговой доступности от метро. Прекрасное решение", – прокомментировал Петр Толстой.

Марьино считается одним из самых густонаселенных районов столицы. Однако последние несколько лет его жители были вынуждены обращаться в центр госуслуг в Люблине.

Добираться в соседний район пенсионерам и родителям с детьми весьма неудобно. От загруженности многофункционального центра страдают и жители Люблина.

Помещение для нового флагманского офиса в Марьине нашли в четырехэтажном развлекательном центре "Фэнтази-Парк", расположенном по адресу Люблинская улица, 100. Его здание построено в 2008 году и находится в шаговой доступности от станций метро "Братиславская" и "Марьино".

Сейчас работы по ремонту помещения будущего центра находятся в самом разгаре. Здесь планируют провести не только косметические работы, но и перепланировку, а также установить инженерные системы (вентиляцию и пожарную сигнализацию). Основные работы планируют завершить к концу 2021 года.

Петр Толстой подчеркнул, что новое помещение должно соответствовать всем высокотехнологичным стандартам, которые используют в учреждениях Москвы. В частности, будущий центр госуслуг должен быть удобен для маломобильных граждан.

Кандидат в депутаты Госдумы от Партии Роста Валерий Катков напомнил, что вопрос открытия многофункционального центра в Марьине откладывался годами.

"Жителей Марьина можно поздравить. Для них это важно, так как ближайший МФЦ в самом большом районе Москвы находился в 30 минутах езды", – сказал он.

Кандидат от "РПСС" Владимир Бадмаев добавил, что жители района долго ждали появления собственного центра. По его мнению, открытие флагманского офиса – это важное событие, которое сделает повседневные дела для марьинцев значительно удобнее и доступнее.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды сотрудникам центров "Мои документы" в честь 10-летнего юбилея.

Многофункциональные центры госуслуг "Мои документы" существуют с 2011 года. За 10 лет количество услуг, предоставляемых на базе учреждений, выросло почти в три раза – до 280. В будущем в столице планируют открыть еще несколько флагманских офисов.