Количество предоставляемых в "Моих документах" госуслуг за 10 лет выросло втрое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество предоставляемых в центрах "Мои документы" госуслуг с момента открытия в 2011 году выросло почти в три раза – до 280. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

"За 10 лет работы офисов "Мои документы" предоставление государственных услуг в столице вышло на качественно новый уровень. Теперь москвичам не надо ездить в несколько учреждений, расположенных в разных концах столицы, подстраиваться под их рабочее время, стоять часами в очередях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основной задачей при создании таких центров было объединить все государственные услуги. В 2011 году в центрах можно было получить менее 100 госуслуг, а в 2015-м – около 160. Сегодня гражданам доступны более 280 услуг различных ведомств, от Министерства внутренних дел России до Департамента труда и социальной защиты населения столицы. Их можно получить в одном из почти 7 тысяч окон офисов "Мои документы".

Ранее Собянин заявил о планах расширения сети флагманских центров "Мои документы". Он отметил, что первый центр сети был открыт 10 лет назад и стал настоящей революцией в сфере госуслуг. С тех пор офисы "Мои документы" появились в каждом районе столицы. Кроме того, в городе функционируют шесть флагманских центров.

С 20 августа центры "Мои документы" вернулись к обычному режиму работы. Теперь предварительная запись не потребуется. Горожане, которые уже записались на получение услуги, могут прийти к назначенному времени или в любое другое.