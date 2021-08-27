Собянин наградил сотрудников центров "Мои документы"

Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин вручил награды сотрудникам центров "Мои документы" в честь 10-летнего юбилея.

"Спасибо за то, что вы есть, за то, что делаете. Последние 1,5 года Москву постигли серьезные испытания, и вы все были рядом с москвичами в самые трудные минуты. Спасибо за то, что пошли в колл-центры для того, чтобы разговаривать и помогать москвичам. Спасибо, что вместе с соцработниками приносили продукты и медикаменты москвичам, которые были на изоляции. Спасибо за то, что вы были в больницах рядом с врачами, помогали им. Спасибо, что сделали суперпрограмму вакцинации в павильонах "Здоровая Москва", других центрах, и москвичи поверили вам. Вы были везде. <…> Поздравляю с праздником", – обратился к сотрудникам Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что работники центров "Мои документы" относятся к гражданам с вниманием и заботой.

"Когда вы с улыбкой, с любовью встречаете людей, которые приходят к вам за помощью, то и они вас любят, отдают свою душу", – убежден мэр.

Многофункциональные центры госуслуг "Мои документы" существуют с 2011 года. За 10 лет количество услуг, предоставляемых на базе учреждений, выросло почти в три раза – до 280.

Ранее Собянин сообщал, что в Москве 97% посетителей офисов "Мои документы" довольны качеством их работы. В будущем в столице планируют открыть еще несколько флагманских офисов.