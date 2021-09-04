Петр Толстой рассказал о новом корпусе для начальных классов школы № 825 в Кузьминках

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Вице-спикер Госдумы, кандидат в депутаты российского парламента восьмого созыва Петр Толстой посетил школу № 825 в Кузьминках: там открылся новый учебный корпус для начальных классов.



"Мы гордимся тем, что в Кузьминках открылся такой корпус для начальных классов. Малыши теперь учатся в совершенно другой, новой образовательной среде. Школа, красивая, светлая, с большим количеством современного оборудования. Здорово, что в Москве появляются такие школы, они дарят новый образ жизни детям", – рассказал Толстой.



Новое здание сделано по современным стандартам: пол в спортивном зале покрыли травмобезопасным линолеумом, а актовый зал сделали просторным, чтобы он смог вместить всех детей. Кроме того, в нем смогут организовывать показы фильмов. По просьбам жителей столицы благоустроили и двор. В нем уложили новый асфальт и посадили новые растения.



По мнению вице-спикера Госдумы, система образования и комплектация многих российских школ нуждается в доработке. Он уточнил, что для преподавателей и детей необходимо создать комфортные условия для занятий.



После осмотра нового корпуса Толстой вручил учителям школы благодарственные письма. Затем он пообщался с учениками.

Также кандидат от РПСС Владимир Бадмаев сообщил, что советское образование по качеству всегда лидировало в мире. Поэтому, как он уточнил, следует вернуть утраченное наследие. А создание нового корпуса в школе № 825 – это большой шаг на пути к этой цели.



Школу № 825 открыли еще в 1970 году по адресу: улица Окская, дом 16, корпус 3. С того момента ее большой двор полюбили многие москвичи. Они часто проводят время здесь со своими детьми, занимаются физкультурой на местной спортивной площадке. Зимой здесь устраивают катание на коньках.

Ранее Толстой напомнил о необходимости строить школы и детские сады возле домов по реновации. Он добавил, что цель программы реновации – создание новой, качественной и комфортной городской среды для десятков тысяч москвичей. Под новизной и комфортом понимается транспортная доступность новостроек, современное строительство домов, большая площадь жилья и существование вблизи ЖК социальных объектов.