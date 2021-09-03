Толстой напомнил о необходимости строить школы и детские сады возле домов по реновации

Фото: Александр Чикин
Петр Толстой заявил, что программу реновации в столице следует выполнять комплексно, с созданием социальной инфраструктуры вблизи возводимых домов.
По его мнению, одной из причин отказа переезда в ЖК "Люблинский парк" является именно отсутствие инфраструктуры.
Как отметил Толстой, вопрос частично удалось решить. Сергей Собянин поручил установить защитный экран неподалеку от ЖК, а также ускорить строительство рядом находящихся школ и детских садов. Как отмечалось, территорию рядом с новостройкой благоустроят в кратчайшие сроки.
"Юго-Восточный округ Москвы, интересы жителей которого я представляю в Государственной думе, можно смело назвать столицей реновации в Москве. В Кузьминках, Люблине, Выхино-Жулебине и Капотне в программу реновации входит 537 домов, более чем 88 тысяч жителей смогут переехать в новые комфортные квартиры", – сообщил Толстой.
Он добавил, что цель программы реновации – создание новой, качественной и комфортной городской среды для десятков тысяч москвичей. Под новизной и комфортом понимается транспортная доступность новостроек, современное строительство домов, большая площадь жилья и существование вблизи ЖК социальных объектов.
Ранее сообщалось, что жильцов 818 домов предстоит расселить в рамках программы реновации в Юго-Восточном административном округе Москвы. По словам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, к настоящему времени в округе по программе реновации построено 22 дома.
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