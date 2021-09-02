Собянин рассказал о создании новых рабочих мест в Юго-Восточном округе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о создании новых рабочих мест на территории Юго-Восточного административного округа.

В ходе встречи с жителями мэр назвал нехватку рабочих мест одной из главных проблем округа.

"Рабочих мест нет, приходится каждое утро садиться на общественный транспорт, в личную машину и долго добираться до работы. Постепенно и по вашим территориям, где есть такие пятна, – не везде они есть, но есть, – мы будем развивать (новые рабочие места. – Прим. ред.)", – отметил градоначальник.

Мэр напомнил, что на территории бывшего завода "Москвич" был построен технополис "Москва". Это позволило создать новые рабочие места для горожан.

"Там большой кластер по развитию рабочих мест. Южный порт полностью реконструируем. Создадим такой центр, как второй "Москва-Сити". Построим рядом с ним еще одну дополнительную станцию метрополитена. Здесь будет такой красивый залив. Это будет одно из красивейших мест в Москве. В ваших районах тоже будем заниматься рабочими местами", – заключил Собянин.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что ключевой задачей при комплексном развитии территорий бывших промышленных зон является создание новых рабочих мест.

По его словам, программа "Индустриальные кварталы" подразумевает под собой комплексное развитие территорий бывших промзон, на которых не осталось действующих производств и которые в большинстве своем представляют собой заброшенные бывшие промышленные предприятия.

В Москве создадут еще семь индустриальных кварталов.

Благодаря их появлению в городе появится еще более 20 тысяч новых рабочих мест. Также планируется возвести 836 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 90 тысяч квадратных метров построить по программе реновации.

