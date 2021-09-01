Еще семь индустриальных кварталов создадут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца текущего года еще семь договоров о комплексном развитии территорий в рамках проекта "Индустриальные кварталы" будут подписаны городом по инициативе правообладателей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в реорганизацию территорий семи бывших промзон инвесторы вложат 440 миллионов рублей.

"Бюджетный эффект по итогам реализации этих проектов предварительно составит 30 миллиардов рублей в год. Общая площадь семи земельных участков превышает 72 гектара, в рамках этих проектов планируется возвести 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. На этих территориях производства займут 284 тысячи квадратных метров, а общественно-деловые объекты – более 610 тысяч квадратных метров", – приводятся в материале слова Ефимова.

Заммэра отметил, что благодаря появлению семи новых индустриальных кварталов в городе появится еще более 20 тысяч новых рабочих мест. Также планируется возвести 836 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 90 тысяч квадратных метров построить по программе реновации.

Как уточняется, реорганизуют бывшие промзоны Октябрьское Поле, Кунцево, два участка промзоны Коровино.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что благодаря реорганизации четыре бывшие промзоны смогут обеспечить работой не менее 16,5 тысячи человек.

"Вырастет и экономическая эффективность этих площадей – объем планируемых частных инвестиций уже составляет 159 миллиардов рублей, а бюджетный эффект от них планируется в размере 5,2 миллиарда рублей в год", – приводятся в материале слова Прохорова.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что ключевой задачей при комплексном развитии территорий бывших промышленных зон является создание новых рабочих мест.

По его словам, программа "Индустриальные кварталы" подразумевает под собой комплексное развитие территорий бывших промзон, на которых не осталось действующих производств и которые в большинстве своем представляют собой заброшенные бывшие промышленные предприятия.