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Город

14:28

Андрей Бочкарев: в ЮВАО по программе реновации предстоит расселить жителей 818 домов

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жильцов 818 домов предстоит расселить в рамках программы реновации в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"На юго-востоке Москвы в программу реновации вошло 818 домов, в которых насчитывается свыше 60 тысяч квартир. То есть перед Стройкомплексом стоит задача обеспечить новым комфортным жильем более 160 тысяч участников программы в округе", – рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, к настоящему времени в округе по программе реновации построено 22 дома.

Между тем руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что для обеспечения волнового расселения горожан в ЮВАО подобрано 69 стартовых площадок площадью более миллиона квадратных метров. В округе уже передано под заселение 11 домов, в которых в сумме насчитывается 1 639 квартир, отметил глава ведомства.

До этого Сергей Собянин заявил, что сроки расселения горожан по программе реновации по возможности будут ускорены без ущерба качеству жилья.

Ранее мэр рассказал о создании рабочих мест в ЮВАО. По его словам, недостаток мест приложения труда – одна из главных проблем округа, однако город ее решает.

В частности, на территории бывшего завода "Москвич" был построен технополис "Москва", благодаря которому появились новые рабочие места для горожан. Также планируется реконструировать Южный порт и создать там центр наподобие "Москва-Сити".

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