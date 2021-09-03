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12:56

Две новостройки ввели в Кузьминках по программе реновации

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Кузьминках ввели в эксплуатацию две новостройки по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, Кузьминки являются одними из лидеров среди других районов Москвы, где построили наибольшее количество жилых домов в рамках программы реновации.

В августе ввели две новостройки на улице Юных Ленинцев, владениях 99/1 и 117. Всего же с момента старта программы в районе построили девять многоквартирных домов.

В новостройках расположено по 155 квартир, из которых 31 – однокомнатная, 92 – двухкомнатные и 32 – трехкомнатные. Фасады зданий облицованы пиленым кирпичом. На них установлены одинаковые корзины для кондиционеров.

Первые этажи оформлены витражным остеклением. В домах установлено современное лифтовое оборудование. Первые этажи – нежилые, там откроют магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

В зданиях размещены вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Новостройки оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Территории у жилых домов благоустроили и озеленили. Там появились детские игровые площадки и пространство для отдыха взрослых.

Всего в районе Кузьминки новые квартиры получат жители 287 сносимых домов. Для начала расселения подобраны 19 стартовых площадок.

Ранее жилой дом, возведенный в рамках программы реновации, сдали в эксплуатацию в районе Северное Измайлово. Новый двухсекционный дом расположен на 15-й Парковой улице. Он построен по индивидуальному проекту и вмещает 162 квартиры, три из которых оборудованы для маломобильных жильцов.

В Северном Тушине завершается еще один проект по программе реновации

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