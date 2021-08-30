Первый дом по программе реновации в Царицыне передан под заселение

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Первый дом, возведенный в столичном районе Царицыно по программе реновации, передан под заселение, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Более 140 семей из домов с улицы Ереванской, дома 10, корпуса 1 и корпуса 2, начинают переезд в новостройку на одноименной улице, дом 8. Дом на улице Ереванской – первый на территории района Царицыно, переданный под заселение по программе реновации", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он добавил, что всего на первом этапе программы предстоит расселить 18 домов до 2024 года.

В пресс-службе уточнили, что в Царицыне в рамках программы реновации подлежит расселению и сносу 141 жилой дом. В районе подобрано 15 стартовых площадок мощностью 230,8 тысячи квадратных метров.

Ранее жилой дом, возведенный в рамках программы реновации, сдали в эксплуатацию в районе Северное Измайлово. Новый двухсекционный дом расположен на 15-й Парковой улице.

Он построен по индивидуальному проекту и вмещает 162 квартиры, три из которых оборудованы для маломобильных жильцов.

