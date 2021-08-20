Бочкарев: более 13 тыс человек переехали в квартиры по программе реновации в январе – июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Свыше 13 тысяч москвичей переехали по программе реновации в новые квартиры за семь месяцев текущего года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
"За это же время предложения о равнозначных квартирах поступили 12 тысячам жителей 80 домов", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.
Он отметил, что на востоке столицы началось расселение жителей 21 дома, а в ЗАО и ЮАО – 16 и 11 домов соответственно.
"В Северо-Западном округе предложения новых квартир поступили жителям 10 домов, на севере Москвы – восемь", – пояснил Бочкарев.
В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин подчеркнул, что всего с начала этого года было завершено расселение жителей 24 домов.
Ранее Бочкарев рассказал, что участники программы реновации получат скидку на приобретение машино-места. По его словам, сумма скидки составит до 40% от рыночной стоимости.
Если в течение пяти рабочих дней со дня поступления первой заявки на приобретение машино-места появятся другие желающие, покупателя определят по итогам аукциона, добавил Бочкарев. Нераспроданные места поступят в открытую продажу в форме электронного аукциона через год после регистрации права собственности первого участника программы реновации дома, в котором находится паркинг.
Жители Филевского парка переедут в новые дома по программе реновации раньше срока
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: