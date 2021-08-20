Бочкарев: более 13 тыс человек переехали в квартиры по программе реновации в январе – июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 13 тысяч москвичей переехали по программе реновации в новые квартиры за семь месяцев текущего года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.



"За это же время предложения о равнозначных квартирах поступили 12 тысячам жителей 80 домов", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

Он отметил, что на востоке столицы началось расселение жителей 21 дома, а в ЗАО и ЮАО – 16 и 11 домов соответственно.

"В Северо-Западном округе предложения новых квартир поступили жителям 10 домов, на севере Москвы – восемь", – пояснил Бочкарев.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин подчеркнул, что всего с начала этого года было завершено расселение жителей 24 домов.

Ранее Бочкарев рассказал, что участники программы реновации получат скидку на приобретение машино-места. По его словам, сумма скидки составит до 40% от рыночной стоимости.

Если в течение пяти рабочих дней со дня поступления первой заявки на приобретение машино-места появятся другие желающие, покупателя определят по итогам аукциона, добавил Бочкарев. Нераспроданные места поступят в открытую продажу в форме электронного аукциона через год после регистрации права собственности первого участника программы реновации дома, в котором находится паркинг.

