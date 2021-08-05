В Москве услугой "Помощь при переезде" воспользовались почти 10 тысяч семей

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Почти 10 тысяч московских семей воспользовались услугой "Помощь при переезде", предоставляемой участникам программы реновации. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он заявил, что помощью при переезде в новую квартиру воспользовались уже 76% участников программы реновации. Левкин напомнил, что эта услуга бесплатна. Раньше воспользоваться ею можно было только в центрах информирования, но теперь опция доступна и онлайн.

Перед расселением жители получают уведомление от сервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Сообщения рассылаются на электронную почту, в личный кабинет на mos.ru и в виде СМС.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В настоящий момент планируется расселить 5 175 домов, благодаря чему новое жилье получат около миллиона горожан.



Ранее сообщалось, что жилой дом, возведенный в рамках программы реновации в районе Северное Измайлово на востоке Москвы, сдали в эксплуатацию. Годовой план по введению жилья в эксплуатацию выполнен почти на 90%. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. За семь месяцев 2021 года в Москве введено уже 3,4 миллиона квадратных метров жилья.