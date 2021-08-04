Для участников программы реновации заработал новый сервис на mos.ru

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Для участников программы реновации на mos.ru появилась онлайн-услуга "Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации", с помощью которой москвичи могут заявить о замеченных недоработках. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Раньше подавать соответствующие заявления новоселы могли только при личном обращении в центр информирования по переселению. Сейчас им доступны оба способа подачи документов: онлайн и офлайн", – говорится в сообщении.
Сервис доступен для горожан, у которых есть полная учетная запись на mos.ru.
Для получения онлайн-услуги нужно зайти в раздел "Помощь при переезде в рамках программы реновации" и кликнуть на "Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации". В появившейся электронной форме нужно ввести полный адрес и указать обнаруженные в квартире дефекты. После подачи заявления с жильцом свяжется специалист для согласования времени комиссионного осмотра.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что новая онлайн-услуга является частью суперсервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации".
"Благодаря ему москвичи могут воспользоваться онлайн-инструкцией по переезду, заказать услуги грузчика, а также получать сообщения обо всех этапах расселения. За все время работы проекта жителям было отправлено более 78 тысяч электронных уведомлений", – приводятся в материале слова Левкина.
В свою очередь, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко подчеркнул, что развивая суперсервис, город делает переезд более простым и комфортным для каждого участника программы реновации.
"Суперсервис помогает найти ответ на большинство вопросов, возникающих в процессе переезда в новый дом", – отметил Лысенко.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев оценил ход работ по программе реновации в столице. По его словам, на сегодняшний день в городе проектируется и строится 305 домов. Общая площадь новостроек составляет 5,3 миллиона квадратных метров.
Бочкарев добавил, что с начала реализации программы реновации были построены 128 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров. 107 из них уже переданы под заселение.
По программе реновации, утвержденной Сергеем Собяниным в 2017 году, планируется расселить жителей более 350 тысяч квартир. В них проживает порядка миллиона человек.
Жителей домов по программе реновации попросят оставить отзыв
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