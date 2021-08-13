Андрей Бочкарев: участники программы реновации смогут приобрести машино-места со скидкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Участники программы реновации получат скидку на приобретение машиноместа. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Постановление, дающее участникам программы реновации приоритетное право на приобретение места в подземных паркингах домов, возведенных в рамках программы реновации жилищного фонда, подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Сумма скидки составит до 40% от рыночной стоимости машиноместа.
Если в течение пяти рабочих дней со дня поступления первой заявки на покупку машиноместа появятся другие желающие, покупателя определят по итогам аукциона, добавил Бочкарев.
"Проведение оценки рыночной стоимости, публикацию перечня машиномест, подлежащих продаже, и заключение сделок будет осуществлять Московский фонд реновации жилой застройки. На сайте фонда в ближайшее время появится база машиномест, которую будут регулярно актуализировать", – подчеркнул заммэра.
Нераспроданные машиноместа поступят в открытую продажу в форме электронного аукциона спустя год после регистрации права собственности первого участника программы реновации дома, в котором находится паркинг.
В настоящий момент количество домов, расселяемых по программе реновации, достигло 300. За семь месяцев 2021 года аварийное жилье покинули 10,6 тысячи москвичей. Порядка 3 тысяч из них стали собственниками квартир в новостройках.
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