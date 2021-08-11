Попов: проблема расселения в новые дома по программе реновации решается в районе Филевский парк

Фото: Игорь Дегтярев

Проблема расселения в новые дома по программе реновации решается в районе Филевский парк. Смотровые ордера на новые квартиры получили 20 семей, проживавших в аварийных домах по улицам Заречной, Новозаводской и Большой Филевской. Журналист Евгений Попов рассказал о том, как удалось ускорить сроки расселения москвичей.

"Сегодня собственное жилье выбирали люди, которые долгие годы жили в абсолютно неприемлемых условиях – в тесных, аварийных квартирах. Поэтому за них особенно радостно. Мы вместе с инициативной группой горожан приложили немало усилий, чтобы этого дня новоселам не пришлось ждать еще год или два, как им было обещано. Социальное благополучие людей – один из важных критериев качества жизни. Государство обязано создать условия для комфортной жизни своих граждан", – заявил Попов.

К решению проблемы журналист подключился в апреле по просьбе жителей, когда стало очевидно, что расселение жильцов аварийных домов на улицах Заречной, Новозаводской и Большой Филевской откладывается еще на год. Медийная поддержка помогла собрать сотни подписей против переноса сроков предоставления новых квартир.

По итогам переговоров с департаментами градостроительной политики и городского имущества Москвы правительству столицы предложили рассмотреть возможность расселения участников программы реновации по мере готовности квартир. Инициатива нашла поддержку у власти. Это позволило жильцам аварийных домов заселяться в новостройки до завершения отделочных работ во всем доме.

"Уверен, что у этой истории будет хорошее завершение. С мая, когда началась выдача ордеров, уже 54 семьи получили новое жилье и начали переезд. Чиновники пообещали, что до конца года все жители ветхих домов, расположенных на этих улицах в районе Филевский парк, смогут стать владельцами современных и комфортных квартир", – заявил Попов.

Ранее сообщалось, что Евгений Попов обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным ряд вопросов, волнующих жителей районов Западного административного округа. Журналист предложил провести круглый стол по проблемам капремонта, в ходе которого москвичи смогут напрямую задать интересующие вопросы власти.