Евгений Попов предложил Сергею Собянину провести круглый стол по проблемам капремонта

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Журналист Евгений Попов обсудил с Сергеем Собяниным ряд вопросов, волнующих жителей районов Западного административного округа. Встреча состоялась в ходе инспектирования мэром реализации инфраструктурных проектов на западе Москвы.

Одной из затронутых тем стала проблема укомплектованности медучреждений специалистами узкого профиля, о которой москвичи неоднократно сообщали Попову.

"Первичное звено медицины – тяжелая тема. Очереди к терапевтам, нехватка узких специалистов и несложных диагностических услуг. Рассказал мэру о том, как люди приходят к 7:30 за талончиками к врачу. Встретил четкое понимание проблемы и путей решения", – заявил Попов.

Как отметил Попов, по словам Собянина, все 130 поликлиник, находящихся в процессе капитального ремонта, получат узкопрофильных специалистов, а также высококлассное диагностические и лечебное оборудование. Одна из таких поликлиник, расположенная в Крылатском, откроется уже в конце лета.

Второй вопрос, озвученный Поповым в рамках беседы с мэром, касался качества и сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

"Эта проблема заботит очень многих жителей, особенно в районах Дорогомилово и Фили-Давыдково. У меня более 20 таких обращений. Планирую провести круглый стол, где жители смогут напрямую задать вопросы представителям власти. Мэр и заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков поддержали мою инициативу", – пояснил журналист.

Также Попов обсудил с Собяниным актуальные проблемы Крылатского. В частности, мэр заявил о необходимости защиты придоохранной зоны района.

"Сергей Собянин подчеркнул, что необходимо предотвратить застройку природоохранной зоны и уничтожение спортивного наследия – легендарной велотрассы. Велодорога – была, есть и будет достоянием москвичей", – отметил телеведущий.

Кроме того, журналист отметил важность постоянной обратной связи с жителями, в том числе, в вопросах благоустройства. Он напомнил, что благодаря активности граждан ранее удалось отстоять Крылатский лес, отменив проект по созданию экотропы.

"Этот подход надо использовать и при развитии спортивной инфраструктуры. У людей должна быть возможность заниматься спортом в комфортных и безопасных условиях в шаговой доступности от дома", – добавил Попов.

Ранее Евгений Попов выразил мнение, что любые проекты по развитию и благоустройству Москвы, которые могут оказать воздействие на окружающую среду, обязательно должны обсуждаться с местными жителям и экспертами.

Он отметил, что ЗАО входит в перечень территорий столицы, где сложилась достаточно благоприятная экологическая обстановка. При этом он добавил, что в этом округе также хватает проблем.