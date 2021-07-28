Собянин рассказал о платформе "Электронный дом" на встрече с кандидатами от ЕР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
"Единая Россия" предлагает платформу "Электронный дом", которая позволит собственникам жилья принимать решения о смене управляющей компании или проведении капитального ремонта. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге по итогам встречи с кандидатами от "Единой России".
"Говорят о самоуправлении, демократии. Но если собственник не может управлять собственным домом, не может принять решение о смене управляющей компании, не может решить вопрос по капитальному ремонту, то чего стоит эта демократия?" – написал Собянин.
В ходе обсуждения член Общественной палаты, правозащитница и руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева рассказала, что "Электронный дом" – единственная региональная платформа, которая дает возможность проводить общие собрания собственников. Важно, что платформа исключает возможности для фальсификаций.
На встрече Собянин указал на сложность собрать всех жителей подъезда или целого дома для обсуждения актуальных вопросов. Эта проблема подсветилась, когда гражданам необходимо было принимать решения по реновации.
Он подчеркнул, что этим пользуются недобросовестные управляющие компании, делая все, чтобы люди не могли собраться.
"Поэтому мы ввели систему московского "Электронного дома", где не надо бегать на эти собрания, собираться. Просто сидя на работе в кабинете или у себя в квартире, войти в этот кабинет и принять участие в решении этих вопросов. Буквально за считаные дни можно принять любое решение, которое в вашей компетенции", – рассказал Собянин.
Подобное он назвал примером реального самоуправления. Схожим образом можно обсуждать решение проблем не только отдельного дома, но и всего города.
В заключение представитель "Единой России" отметил, что в мире не существует аналогов "Электронного дома" – юридически выверенной системы, распространяющейся на все дома и поддерживаемой городом.
Ранее телеведущий программы "60 минут" Евгений Попов призвал упростить процедуру смены управляющей компании на федеральном уровне. По его словам, люди не должны терпеть хамское отношение и оплачивать некачественные услуги.
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