Евгений Попов хочет упростить процедуру смены управляющей компании на федеральном уровне

Фото: Мария Попова

Телеведущий программы "60 минут" Евгений Попов поддержал жителей ЖК "Крылатское" в их противостоянии с управляющей компанией.

На днях стало известно, что горожане вместе с тележурналистом добились смены недобросовестных коммунальщиков.

"Жители обратились ко мне как к журналисту, чтобы достучаться до власти и решить свою проблему. Считается, что сменить подрядчика по выполнению коммунальных работ практически невозможно. Но наш опыт показывает, что это не так. Жильцы могут отстоять свои права", – заявил он.

По его словам, люди не должны терпеть хамское отношение и оплачивать некачественные услуги, страдая от бездействия управляющей компании.

Жители жаловались, что территория детской площадки захламлена мусором, который разлетается из переполненных урн. Также их не устраивал нескошенный газон.

"Мы неоднократно жаловались на выбитые стекла входных дверей, неработающие лифты, трещины на стенах, неисправные системы пожаробезопасности, поврежденную электропроводку в подъездах – управляющая компания никак не реагировала. И при таком низком качестве обслуживания тарифы были необоснованно высокими", – рассказали местные жители журналисту.

За последние годы в столице много сделано для повышения комфортности жизни: заменены 36 тысяч лифтов, а в 8,5 тысячи многоквартирных домах отремонтированы инженерные системы и конструктивные элементы.

В связи с этим, по словам Попова, удивительнее ситуации, когда в отдельных новостройках жителям приходится бороться с коммунальщиками, чтобы обеспечить приемлемые условия проживания. Он подчеркнул, что такие ситуации не редкость – и по всей стране, и в Москве, в частности.

По мнению журналиста, процесс смены управляющей компании должен стать простым и прозрачным для всех. Он предлагает на федеральном уровне законодательно упростить процедуру смены управляющих компаний, чтобы жители не оказывались в заложниках у недобросовестных коммунальщиков.

Ранее Попов предложил упростить процедуру изъятия объектов культурного наследия у частных владельцев, если те не выполняют свои обязательства по содержанию зданий в надлежащем состоянии.

По его словам, в столице порядка 10 тысяч уникальных исторических памятников, но действующее законодательство располагает ограниченными мерами воздействия на собственников, которые не задумываются о сохранении таких объектов. Попов напомнил об усадьбе Нарышкиных, собственник которой игнорирует ее состояние и не проводит реконструкцию. По его словам, за сохранение усадьбы было собрано около двух тысяч подписей.

