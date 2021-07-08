Попов: каждый 4-й житель Москвы хотя бы раз участвовал в благотворительных программах

Фото: Александра Маликова
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов рассказал об обращениях, которые получает его волонтерский штаб от жителей районов Западного округа Москвы.
"Значительное количество обращений касается помощи в использовании онлайн-сервисов. Например, та же программа "Московское долголетие" предлагает освоить новые гимнастические упражнения, рецепты, учиться танцам, пению, рисованию и иностранным языкам дистанционно, не выходя из дома", – заявил журналист.
По словам Попова, волонтеры всегда готовы помочь с информационными технологиями и готовы научить пользоваться устройствами.
По состоянию на сегодняшний день спустя три месяца работы волонтерский штаб Евгения Попова получил более тысячи обращений. Чаще всего помощи просят пенсионеры, маломобильные граждане и многодетные семьи.
Журналист отметил, что каждый 4-й житель Москвы хотя бы раз принимал участие в добровольческих или благотворительных программах города. Особую важность, считает Попов, волонтерское движение имеет в период пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что ресурсный центр "Мосволонтер" проведет обучающую онлайн-программу "Включайся!" в период с 12 по 17 июля. Участникам проекта расскажут о добровольчестве и представят необходимые для этого навыки.
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