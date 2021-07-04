Москвичам рассказали о работе волонтеров в прививочных пунктах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
К стартовавшей в январе акции "Помощники вакцинации", которая объединила усилия волонтеров в помощи медикам в столичных пунктах прививки от коронавируса, присоединились уже более пяти тысяч человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"К акции присоединились более пяти тысяч волонтеров. Они встречают тех, кто хочет сделать прививку, консультируют, раздают маски и перчатки, провожают к кабинетам. На счету добровольцев уже свыше 30 тысяч часов оказанной помощи, сейчас они работают в 32 пунктах вакцинации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что без помощи волонтеров, каждым из которых движет собственная мотивация, процесс вакцинации граждан шел бы гораздо медленнее, чем сейчас.
"Это осознание миссии, ответственности помогает волонтерам оказывать поддержку медикам без отдыха иногда по несколько смен подряд, приближая окончательную победу над коронавирусом", – подчеркивается в материале.
Для того чтобы присоединиться к акции "Помощники вакцинации", нужно подать заявку на сайте "Мосволонтер". Сделать это может любой желающий старше 14 лет. Добровольцев обеспечивают экипировкой, средствами индивидуальной защиты и питанием.
Как сообщалось, добровольцы помогают жителям города сориентироваться в мобильных пунктах вакцинации в ГУМе и фуд-молле "Депо", а также следят за соблюдением социальной дистанции и санитарных требований, помогают врачам выездных медицинских бригад.
Москвичам рассказали о работе волонтеров
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