В Москве проведут онлайн-курс, посвященный основам волонтерства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Начинающих волонтеров ресурсного центра "Мосволонтер" приглашают на обучающую онлайн-программу "Включайся!", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Пройдет мероприятие в дистанционном формате с 12 по 17 июля. Участники познакомятся с основами добровольчества и узнают, какие нужны навыки, чтобы стать волонтером. Необходима предварительная регистрация. Ограничений по возрасту нет.
"Город регулярно проводит курсы и интенсивы для волонтеров. Программа "Включайся!" пройдет уже в третий раз в этом году. А всего за последние полгода было организовано более 30 обучающих программ. Их аудитория превысила 6,5 тысячи человек. Большая часть слушателей – молодежь", отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Она рассказала, что в первый учебный день на установочной сессии слушателям представят план обучения. Им расскажут об особенностях программы и ресурсном центре. Затем пройдут ждут вебинары и практические упражнения.
Ранее сообщалось, что более пяти тысяч волонтеров присоединились к столичной акции "Помощники вакцинации" за время ее существования. Добровольцы помогают жителям города сориентироваться в мобильных пунктах вакцинации в ГУМе и фуд-молле "Депо", а также следят за соблюдением социальной дистанции и санитарных требований, помогают врачам выездных медицинских бригад.
По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского, во время праздников добровольцы были готовы выходить на помощь каждый день. Волонтеры работают ежедневно в две смены.
Для того чтобы присоединиться к акции "Помощники вакцинации", нужно подать заявку на сайте "Мосволонтер". Сделать это может любой желающий старше 14 лет. Добровольцев обеспечивают экипировкой, средствами индивидуальной защиты и питанием.
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