В Москве проведут онлайн-курс, посвященный основам волонтерства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Начинающих волонтеров ресурсного центра "Мосволонтер" приглашают на обучающую онлайн-программу "Включайся!", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пройдет мероприятие в дистанционном формате с 12 по 17 июля. Участники познакомятся с основами добровольчества и узнают, какие нужны навыки, чтобы стать волонтером. Необходима предварительная регистрация. Ограничений по возрасту нет.

"Город регулярно проводит курсы и интенсивы для волонтеров. Программа "Включайся!" пройдет уже в третий раз в этом году. А всего за последние полгода было организовано более 30 обучающих программ. Их аудитория превысила 6,5 тысячи человек. Большая часть слушателей – молодежь", отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она рассказала, что в первый учебный день на установочной сессии слушателям представят план обучения. Им расскажут об особенностях программы и ресурсном центре. Затем пройдут ждут вебинары и практические упражнения.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч волонтеров присоединились к столичной акции "Помощники вакцинации" за время ее существования. Добровольцы помогают жителям города сориентироваться в мобильных пунктах вакцинации в ГУМе и фуд-молле "Депо", а также следят за соблюдением социальной дистанции и санитарных требований, помогают врачам выездных медицинских бригад.

По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского, во время праздников добровольцы были готовы выходить на помощь каждый день. Волонтеры работают ежедневно в две смены.

Для того чтобы присоединиться к акции "Помощники вакцинации", нужно подать заявку на сайте "Мосволонтер". Сделать это может любой желающий старше 14 лет. Добровольцев обеспечивают экипировкой, средствами индивидуальной защиты и питанием.