Сенатор поддержала социальные инициативы тележурналиста Евгения Попова

Фото: Александра Маликова
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко поддержала инициативы тележурналиста Евгения Попова в части повышения минимального размера оплаты труда и индексации пенсий для работающих пенсионеров.
"У каждого политика свое видение необходимых инструментов, которые позволят повысить уровень жизни людей. И вопрос увеличения минимального размера оплаты труда, безусловно, требует постоянного внимания. Точно так же, как и социальные выплаты и пособия", – заявила парламентарий.
По мнению Святенко, повышение минимальной зарплаты является эффективным методом борьбы с серыми заработками и сможет помочь с улучшением производительности труда. Сенатор также напомнила, что неофициальные выплаты не учитываются при последующем расчете пенсии.
Евгений Попов вместе с тем предложил повысить размер российских пенсий и зафиксировать его на уровне 70% от получаемой зарплаты. Кроме того, журналист назвал важной индексацию выплат для работающих пенсионеров.
Сенатор Инна Святенко подчеркнула, что обозначенные социальные решения следует проанализировать и проработать возможность принятия.
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов ранее заявил, что для достижения наилучших результатов в области социальной политики следует наладить коммуникацию между властью и обществом. По мнению журналиста, эта мера позволит повысить качество жизни граждан.
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