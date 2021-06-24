Попов: вместе с экспертами изучаем опыт регионов для разработки нацстандарта благополучия

Фото: Мария Попова
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов заявил о готовности привлечь отраслевых экспертов к разработке Национального стандарта благополучия, в том числе по экологическим вопросам.
"Необходимо выработать конкретные показатели и меры по их достижению, чтобы улучшить экологию в столице и по всей стране. Поэтому так важно привлечь к этой работе экспертное сообщество", – объяснил журналист.
Попов добавил, что инициативная группа уже привлекла специалистов, которые обсуждают и изучают опыт улучшения экологии как по Москве, так и в других регионах страны.
Журналист отметил, что для Москвы актуально сохранение достойной экологии за счет увеличения норматива компенсационного озеленения.
"Озеленение не такой простой вопрос, как может казаться на первый взгляд. Подход к посадке и вырубке деревьев должен быть индивидуальным. В каждом районе города необходимо разработать ландшафтные проекты, а экологические акции должны стать частью общей концепции", – подчеркнул тележурналист.
Попов также рассказал о Яблоневом саде в районе Фили-Давыдково. Деревья, которые он помог высадить в апреле, прижились, на некоторых даже завязались плоды. Акция проводилась в память о героях Советского Союза.
Ранее ведущий рассказал о своей инициативе ввести в России стандарт доступности объектов физической культуры. Он будет включен в Национальный стандарт социального благополучия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: