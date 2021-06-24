Попов: вместе с экспертами изучаем опыт регионов для разработки нацстандарта благополучия

Фото: Мария Попова

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов заявил о готовности привлечь отраслевых экспертов к разработке Национального стандарта благополучия, в том числе по экологическим вопросам.

"Необходимо выработать конкретные показатели и меры по их достижению, чтобы улучшить экологию в столице и по всей стране. Поэтому так важно привлечь к этой работе экспертное сообщество", – объяснил журналист.

Попов добавил, что инициативная группа уже привлекла специалистов, которые обсуждают и изучают опыт улучшения экологии как по Москве, так и в других регионах страны.

Журналист отметил, что для Москвы актуально сохранение достойной экологии за счет увеличения норматива компенсационного озеленения.

"Озеленение не такой простой вопрос, как может казаться на первый взгляд. Подход к посадке и вырубке деревьев должен быть индивидуальным. В каждом районе города необходимо разработать ландшафтные проекты, а экологические акции должны стать частью общей концепции", – подчеркнул тележурналист.

Попов также рассказал о Яблоневом саде в районе Фили-Давыдково. Деревья, которые он помог высадить в апреле, прижились, на некоторых даже завязались плоды. Акция проводилась в память о героях Советского Союза.

Ранее ведущий рассказал о своей инициативе ввести в России стандарт доступности объектов физической культуры. Он будет включен в Национальный стандарт социального благополучия.